Expertise en Php (objet) / mySql, Python, développement web



Utilisation avancée de javascript et de JQuery



Bonnes connaissances en POO, Framework Zend et d'Alfresco (WCMQS)



Bonnes notions de C, C++, C#, Java et d'ASM (x86)





Mes compétences :

Alfresco

Javascript

Jquery UI

POO

Zend

JQuery

Php 5

Symfony2

Doctrine2

AngularJS

Node.js