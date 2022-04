Antoine LE GRIFFON

- Chimiste de synthèse ayant de l’expérience dans l’industrie pharmaceutique (R&D) et les sociétés de services en chimie fine.

- Esprit d’équipe, autonome, adaptable

- Capable de réaliser des synthèses, de la bibliographie à l’analyse des produits finaux, de molécules marquées ou non aux isotopes stables : aromatiques, hétérocycliques, peptides, sucres, métabolites, dérivés fluorés, etc...

- Synthèse réalisée à l’échelle du milligramme jusqu’à la centaine de gramme

- Analyses LCMS, GCMS, RMN (1H, 13C, 19F, 31P)

- Support/aide aux stagiaires

- Anglais courant (1 an passé en Angleterre chez AstraZeneca)



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Chimie organique

Sci Finder

Recherche bibliographique ou Internet

Isotopes stables

Mestre-C/Mestrenova

Cahier de laboratoire électronique

ChemDraw

Microsoft Office

Sauveteur secouriste du travail

LC-MS / GC-MS

RMN (1H, 13C, 19F, 31P)