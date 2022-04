Antoine GROLIER

Analyste-Programmeur (en informatique de gestion) , je travaille maintenant depuis plus de 11 ans sur l'ERP OneWorld Xe d'Oracle (anciennement JDEdwards), en version client web, sur tous les aspects techniques :

- développements (écrans, UBE, business fonctions, triggers)

- CNC (installation, paramétrage et gestion des différents serveurs de l'architecture, des différents environnements, ...)

- administration du système (gestion des utilisateurs, des impressions, de la sécurité, déploiement des développements, ...)

- Support technique (auprès des utilisateurs finaux, de développeurs, de fonctionnels, de l'infogéreur de notre environnement de production)

- SQL et PL/SQL

- travail en étroite collaboration avec des DBA oracle, sur des versions 8/10g/11g, tâches d'administration de base (création d'utilisateurs, de tablespaces, de datafiles, imports/exports de données, ...) et de tunning sql (analyse de plans d'exécution, optimisation, utilisation d'index, de vues/vues matérialisées)



Ces années m'ont permis d'acquérir une expérience fonctionnelle dans les domaines de la saisie de commande (et notamment du configurateur), de la production, des stocks et des achats.



Dans le souci d'automatisation de tâches récurrentes j'ai également développé de nombreux scripts dans des environnements Windows : cmd, vbscript et powershell.



Mes compétences :

JDE/OW

Symtrax Compleo Suite

VTOM

Sunopsis

ODI

Powershell

Oracle

CMD

Vbscript

JDE

Analyste programmeur

CNC

Scripts

Ordonnanceur

ERP

Développeur JDE

ETL

SQL

PL/SQL

Admininistration ERP

Oracle Data Integrator

X++

Microsoft Dynamics 365