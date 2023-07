Sandrine MONNIER

Mes Atouts

-Autonome

-Dynamique

-Motivée

-Sérieuse

-Forte capacité d’adaptation

-Flexible

-Travail en équipe



Compétences

Développement Indicateurs Exalead Cloudview 2013X

Développement de site web

Administration de site internet, forum et page Facebook

Développement et maintenance d’applications PHP

Développement et maintenance d’applications Perl

Développement et maintenance d’applications Office

Développement et maintenance d’applications Tandem

Analyse, Conception et Gestion de Projet



Mes compétences :

Tandem

UNIX

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

TACL

SQL

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Maya Embedded Language

LDAP

JavaScript

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

JQuery

Ajax

Perl