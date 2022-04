Antoine GROLIN

Directeur Général du bureau d'études PROJEX Ingénierie capable de traiter l'ensemble des corps d'état dans la construction et spécialisé en structure (béton, bois, métal), fluides : thermique (CVCD Pbs, Spk et STD) et électrique (CFo,Cfa,SSI, Asc), VRD et l'ensemble des sujets liés au développement durable HQE & BREEAM et maquette numérique BIM dans les secteurs tertiaire, Hospitalier, industriel, commerces... (160 personnes).



Nous avons développés plusieurs agences depuis 4 ans a Nice, Aix en Provence, Lyon, Toulouse, et tout dernièrement Abidjan qui viennent s ajouter a nos bases que sont Lille, Calais, et Paris! Nous recherchons des collaborateurs dans ces localités ainsi que pour les futures localités que sont les grandes villes de France !



Nous avons également développé une filiale dédiée au développement durable DIAGOBAT capable d'optimiser les projets tant au niveau des énergies jusqu'à la certification des constructions respectant la dimension HQE & BREEAM.



Nous avons également développé une société de conseil en bâtiment dans la construction AMEXIA Conseil : AMO, programmation technique, faisabilité et conduite d'opérations.



Venez nous rendre visite et découvrir PROJEX et nos 3 filiales Amexia, Probim et Diagobat sur :Array



