Depuis toujours dans le milieu industriel en isolation et échafaudage avec des bases commerciales



Passionné et toujours motivé

Je suis actuellement en charge d un contrat de maintenance pour le groupe Total au sein de la société prezioso.



Rigueur , gestion et organisation du côté étude comme du côté terrain , je suis chargée de la bonne cohésion de mes equipes et du bon deroulement des operations, tout cela lié à un bon relationnel client



Mes compétences :

gestion d'équipe