Antoine GUYONVARCH

Mes missions / compétences :



Marketing de l’innovation

• Etude d’anticipation sur un nouveau concept : détermination des cibles de l’enquête, mise en place des supports des entretiens, réalisation des enquêtes, synthèse et préconisations

• Etude d’opportunité technologique sur de nouveaux marchés



Gestion de projet

• Gestion de projets R&D collaboratifs avec financements publics nationaux et européens

• Animation de consortium sur les volets technique, administratif, financier et juridique



Stratégie de financement / fiscalité de l'innovation

• Montage de projets R&D collaboratifs avec financements publics nationaux et européens

• Dossiers Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante



Références : start-up, PME, Grandes entreprises (Eurocopter, Dassault Aviaition, Turbomeca, EADS IW, Mecaplast), laboratoires, organisations publiques et associatives



Présentation de l’entreprise :



Fondée en 1998, Efficient Innovation est une société de conseil qui propose un panel de prestations couvrant l’ensemble des besoins en innovation, de la stratégie au financement en passant par l’opérationnel.

Efficient Innovation accompagne tous les acteurs de l’innovation, qu’ils soient publics ou privés (du porteur de projet au sein d’un incubateur au grand groupe international) dans leurs démarches d’innovation et ceci quelle que soit leur activité puisque la société rassemble une douzaine d’experts sectoriels répartis sur tout le territoire.

Le cabinet joue un rôle très important tant dans la diffusion de l’innovation que dans l’émergence des idées au sein des entreprises.

Par ailleurs, Efficient Innovation est un partenaire clé des pouvoirs publics et parapublics, dans les échanges d’informations,



Mes compétences :

Conduite du changement

Conseil

Créativité

Innovation

Management

matériaux

Stratégie