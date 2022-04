Antoine HALBOUT

Après 12 années passées au sein de sociétés de services et de conseil informatique de moyenne et grande taille, j'ai acquis aujourd'hui une solide expérience de la conduite de projets auprès de clients exigeants nécessitant rigueur et sens du respect des engagements.



Les cinq premières années de ma carrière m'ont permis d'acquérir et d'asseoir de solides bases techniques sur les solutions et technologies Microsoft et plus particulièrement SharePoint, produit sur lequel je travaille depuis 2007 (MOSS 2007, SharePoint 2010 et SharePoint 2013). Ces compétences techniques et métiers ont par ailleurs été valorisés par l’obtention de 5 certifications Microsoft.

Mon goût pour ces produits m'a notamment amené à animer des formations .NET et SharePoint pour le compte d'SQLI Institut, Alti Institut, Orsys et Learning Tree International (+37 sessions de 2 à 5 jours).



Après avoir fait le choix d'évoluer vers la gestion de projet, j'ai acquis de l'expérience durant quelques années en tant que Chef de Projet sur des projets au forfait de toutes tailles.

Je me consacre désormais à la Direction de Projet au sein de nos comptes du secteur de l'Energie. Je pilote principalement des projets au forfait, des Centres de services et des missions de conseil (architecture, cadrage) dont certains de grande envergure (projet de +2M€ et +3700 j*h ou Centre de Services avec un socle de RUN > 1M€ par an). Travaillant actuellement pour un groupe international (Tata Consultancy Services), je suis amené à travailler tous les jours dans un contexte anglophone avec nos équipes offshore.



Enfin, je participe activement à la vie de mon entreprise, sourcing et recrutement de nouveaux collaborateurs, management opérationnel de 7 à 10 collaborateurs, prospection et pilotage de réponses aux Appels d'Offre.



Mes compétences :

Microsoft

Formation

ASP.NET

Gestion de Projet

Sharepoint 2013

Direction de Projet

SharePoint 2010

SCRUM

Team Foundation Server

MOSS 2007