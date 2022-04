Antoine HÉBERT

Directeur Marketing de Novius et responsable de l'activité social média, j'ai participé au développement de plusieurs sociétés dans le domaine de l'Internet et des nouvelles technologies.

J'ai formé plus de 180 directeurs marketing et Communication aux stratégies communautaires.

J'enseigne également au sein de plusieurs Ecoles et Universités et je suis également membre du Social Media Club France .

Je travaille également pour France Télévisions dans le domaine de la Social TV: développement et conception d'une plateforme sur mesure de gestion et de diffusion sur web et TV de contenus issus des médias sociaux.



Passionné d'informatique et de nouvelles technologies depuis les années 1980 je travaille dans l'Internet depuis 1995.







Mes principaux champs de compétences sont : l'innovation, les systèmes d'informations marketing et stratégiques, le marketing des produits et services technologiques.



Je m'intéresse aux sujets suivants :

-nouvelles technologies,

-organisation de l'entreprise et entreprenariat,

-comportements de consommation,

-tendances de la société,

-enjeux internationaux.





Pour me joindre directement :

ahconsult @ gmail.com

+33 6 7488 4082



Mes compétences :

Conférencier

Social media

Formation continue

Marketing digital

Internet mobile

Marketing internet

Veille

Marketing produit

Social tv

Conseil

Marketing

Internet

Innovation

Nouvelles technologies

E-business

Benchmarking

Créativité