Antoine Heil, 25 ans.



je travaille dans le domaine du multimédia et de la communucation. J'ai obtenu mon diplôme de chef de projet multimédia en 2010 après cinq années d'études à l'IIM (l'institut international du multimédia).



J'ai effectué plusieurs missions dans le cadre de ce cursus, notamment pour les sociétés MRM Worlwide et Edelamn, en tant qu'assistant chef de projet pour la banque postale, et assistant community manager sur la Xbox 360.



J'ai aussi une expérience de graphiste sur différents projets (le jeu vidéo Dekonspira pour la société hotgrind et un stage pour la société Premium Créative).



Je recherche actuellement un emploi dans les domaines du jeu vidéo, de la communication ou d'internet.



Mes compétences :

Community management

Gestion de projet

Graphisme

Jeux vidéo

Management

Video