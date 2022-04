Antoine HIRTZ

Etudiant M2 PRO TIDE 2013/2014, Université Paris I Panthéon Sorbonne



Aujourd'hui en stage de fin d'études sur le site EDF Lab de Clamart, en mission sur la problématique de modélisation de la consommation des équipements électriques en état de veille au sein de ménages français.



Je suis dès à présent en recherche de propositions d'emploi VIE (si possible territoire anglophone), CDI, CDD pour disponibilité dès décembre 2014. Me contacter sur portable ou mail.

______



A l'écoute et l'esprit ouvert, soif d'apprentissage datasciences, expérimenté en gestion de projets d'équipe, motivé



- Formation individuelle à distance MOOC (Python, R, etc)

- Participations Hackathon (BeMyApp), MeetUp (MeetUp R Addicts)

- Intérêt et suivi de l'actualité Smart Data/Gestion de données massives sur presse généralisée et spécialisée



Mes compétences :

SAS Statistical Package

SQL

Visual Basic for Applications

C Programming Language

Java

Python

Pack Office

R

Modélisation statistique