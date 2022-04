Volontaire, féru de nouvelles technologies et passionné d'informatique, je suis actuellement en poste à Groupama Grand Est ou j'occupe la place de Responsable Sécurité des Systèmes d'information et d'administrateur système et réseau, spécialiste téléphonie.



Mes compétences :

Genesys

CCD

Gestion d'un OXE alcatel

Active directory

Vmware

Switch Cisco

Hyper-V