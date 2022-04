Antoine HUET

Poste: chargé d'opérations chez SOliHA Finistère



Missions:

_Suivi-animation d'OPAH Copropriétés

_Etude de faisabilité pour une rénovation immobilière à usage de logements locatifs sociaux



Compétences:

_Développement et mise en œuvre d'une ingénierie technique, financière et sociale dans le cadre des politiques publiques de l'habitat

_Coordination de projets



Mes compétences :

Renouvellement urbain

Gestion de projet

Droit de l'urbanisme, copropriété, construction et

Revitalisation des centres bourgs

Redressement de copropriétés en difficulté