Antoine ISABELLE

En charge de l'ensemble de la chaîne de facturation au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry: pilote des actions préparatoires aux changements liés au projet national FIDES (Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé); Créatrice et animatrice des modules de formation sur ces réformes, accompagnement des équipes pour atteindre les valeurs cibles des indicateurs de qualité reliés au processus (enjeu de 12 millions d'euros en 2014) .

Interlocutrice des médecins et cadre des unités sur de nombreuses missions transverses, notamment la fiabilisation des circuits et des organisations, coordination des actions pour garantir la qualité des résultats.

Responsable des services accueil et standard de l'hôpital, un service sensible, avec un objectif permanent de professionnalisation des équipes.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Animation d'équipe

Gestion

Animation de formations

Animation de réunions

Facturation

Formation

Management

Conduite de projet