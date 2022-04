Bonjour à tous,



Issu d'une année d'expérience en tant que chargé de communication, je suis dorénavant à la recherche d'un emploi sur Paris.



Cette expérience m'a permis d' acquérir de l'expérience, de l'autonomie et monter en compétences.



Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon profil et mes compétences, voici mon site portfolio :



http://antoine-izoulet.com/



Antoine Izoulet.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop