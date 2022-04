Antoine IZOULET

Docteur en Science et génie des Matériaux - Je suis actuellement en contrat post-doctoral sur un projet liant différents partenaires, publics comme privés, sur une thématique très appliquée et à fort potentiel industriel.



Issu d'une formation généraliste dans le domaine des matériaux, je dispose d'une bonne expertise dans le procédé céramiques pour différentes applications chimiques, mécaniques et électriques.

Fort de différentes expériences qui m'ont permis de m'enrichir tant sur l'aspect Recherche dans le secteur académique que Développement dans le secteur industriel. Je suis capable de suivre le développement d'un produit de l'idée à sa réalisation à l'échelle industrielle en prenant en compte les difficultés de la recherche, des transferts d'échelle, de la transposition et à l'utilisation de nouveaux outils et la recherche de solutions adéquates



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités & de nouvelles problématiques. Je souhaite mettre mes compétences en R&D et mon intérêt pour l'industrie et ses problématiques au profit d'une structure innovante et dynamique.



Mes compétences :

Céramique

Industrialisation

Ingénieur R&D

Matériaux

Recherche

Diffractométrie des rayons X

Microscopie electronique

Conduite de réunion

Compte-rendu