Romain EPHERRE

Co-fondateur de la start-up Norimat



Norimat est une start-up qui propose la conception sur mesure et la fabrication de pièces techniques par le procédé SPS (Spark Plasma Sintering).



Fort de 7 ans d’expérience en tant qu’ingénieur matériaux, j’ai eu l’occasion de travailler sur l'élaboration, la mise en forme et la caractérisation de différents types de matériaux (céramique, alliage métallique, nanomatériau, polymère).

Je me suis ensuite spécialisé lors de ces dernières années sur la mise en forme de pièces techniques par SPS.





Mes compétences :

Nanomatériaux

Chimie des matériaux

Procedés Ceramique

Gestion de projets

Synthèse et traitement de poudres

Caractérisation des matériaux

Coordination de projets

Métallurgie

Encadrement

Mise en Forme de matériaux