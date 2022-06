Bonjour, je suis Sara Cazeaux, Graphiste/Webdesign/Video.



Durant mon cursus j'ai appris à manipuler plusieurs logiciels adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator .... mais aussi Première Pro et After effects (tournages, postproduction); les différents langage code (html, css, php ...) pour la création de sites internet et la création de webdesign efficace.



Beaucoup de travails et de projets différents pour devenir polyvalente dans mon futur emploi.

A l'heure actuelle mes intérêts se tournent vers le Print/Webdesign et la Vidéo.



Je suis à la recherche d'un emploi d'Infographiste sur Bordeaux, donc si mon profil vous intéresse où si vous voulez avoir plus de renseignement, n'hésitez pas à me laisser un message.



cazeaux.sara@gmail.com



... ou allez faire un tour sur mon portfolio : http://www.cazeaux.sara.portfoliobox.fr/



Merci



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Wordpress

Adobe Premiere Pro

PHP

CSS

HTML 5

Montage vidéo

Tournage

Microsoft PowerPoint