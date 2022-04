Antoine JOANNES

Intégré depuis avril 2011 au groupe TF1, j'ai en charge de superviser la production des plus de 300 heures d'antenne des émissions TELESHOPPING. Ma première mission fut en 2011 de moderniser l'outil de production (passage sur un workflow dématérialisé, création d'un service infographie et casting, modernisation du plateau de production). Aujourd'hui de continuer à développer la structure éditoriale et technique de l'émission.



De 2005 (création de la chaine) à avril 2011, chez NEXTRADIO TV, j'ai dirigé la production interne de BFMTV. J'assurais le développement technologique interne de la chaîne et le management d'une équipe de régie produisant 19 heures d'antenne quotidienne en direct (42 personnes titulaires + quelques intermittents). Dans le cadre de ma mission, j'ai été amené à développer les outils d'habillage dynamique, de gestion de décors virtuels en direct, adapter le workflow aux besoins créatifs toujours plus innovants et développer une structure de production à la fois réactive et cost effective. En 2008, BFMTV devint la 1ere chaine d'information continue de France. en 2010, BFMTV fut la 1ere chaine infos a diffuser ses programmes en HD après un lourd chantier de redimensionnement de son outil de production que j'ai eu l'honneur de piloter.



Mais c'est au sein du groupe AB que j'ai démarré mon parcours professionnel. Après avoir intégré le DESS Daniel Sabatier – Droit et administration de l’audiovisuel à la Sorbonne - j'ai été amené à coordonner les productions de la chaîne AB Moteurs. Après 3 ans de développement, AB Moteurs, assurait la transmission en direct de près de 8 heures de programmes par semaine, produisait en interne les magazines : V6 présentée par Stéphane Rotenberg (26mn hebdo), Mach 2 (26mn bi mensuel), Powerboat, (52mn mensuel), quad news (26mn bi mensuel) ; quelques programmes événementiels et le résumé de compétitions de sports mécaniques.



Toujours intéressé par l'info, le cinéma et le documentaire, je suis avant tout un passionné des métiers de l'audiovisuel, les émissions de flux et de plateau en premier lieu.



Mes compétences :

Chargé de production

Coordination

Directeur de production

Post production

Production

television production

Direction de production