Antoine JUDE

Suite à un parcours dans l’automobile chez un équipementier, j’ai intégré ITC en tant que formateur il y a 10 ans. Spécialisé dans le développement commercial, je suis intervenu dans de nombreuses entreprises pour améliorer le CA, les marges, les Mix produits, clients, etc.. en adéquation par rapport aux politiques commerciales mis en place et en s’appuyant sur le potentiel RH.

Je suis devenu Associé en 2008 et Dirige le cabinet depuis 2011.



Mes valeurs :

Plaisir : Chaque matin, je me lève avec l’envie d’en prendre ou d’en donner ou bien… je ne me lève pas (c’est rare)

Performance durable : Choisir, c’est renoncer ! Même si ça parait illusoire, je privilégie toujours la solution générant des résultats à long terme.

Innovation : J’aime ce qui est nouveau et qui contribue à des résultats forts.



Mes missions de prédilection :

L’élaboration de méthodes de vente propriétaires

L’évaluation et l’accompagnement des forces de vente terrain

La formation au développement de la clientèle par les commerciaux via l’organisation commerciale

La mise en place de programmes ciblé d’amélioration des performances commerciales



En synthèse : J’aime m’enrichir et m’amuser avec les autres : ma principale valeur, c’est le partage



