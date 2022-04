Antoine KHOURY

Travaillant principalement avec l'outil Enterprise Vault (Symantec) sur les différentes problématiques d'archivages au sein des entreprises depuis plus de dix ans, j'élargi actuellement mon champs d'intervention avec les outils de sauvegardes NetBackup et Backup Exec de Symantec.

En parallèle de cela, j'interviens également sur les problématiques de messagerie Exchange et d'annuaire Active Directory.



Afin de valider mes compétences dans ces différents domaines, voici la listes des certifications récemment obtenues :

- Symantec Sales Expert (SSE & SSE+) Enterprise Vault 10, NetBackup 7.5 et Backup Exec 2012

- Symantec Technical Specialist (STS) Enterprise Vault 10 for Exchange & Domino, NetBackup 7.5 for Windows et Backup Exec 2012

- Symantec Certified Specialist (SCS) Enterprise Vault 10 for Exchange



Et voici la liste des certifications en préparations pour les prochains mois :

- Authorized Symantec Consultant (ASC) Archiving and eDiscovery

- Microsoft MCTS 70-432 Implémentation et maintenance de SQL Server 2008

- Microsoft MCTS 70-662 Exchange Server 2010

- Microsoft MTA 70-341 Exchange 2013



Mes compétences :

Enterprise vault

Windows server 2003 / 2008

Active directory

Windows XP / Vista / Seven

MS Office 2003 / 2007 / 2010 / 2011

VmWare ESXi et Vsphere 5.0 & 5.1

Symantec SSE

Symantec SSE+

Symantec Partner

Backup Exec

STO Symantec Enterprise Vault 10.0 for Exchange

STS Symantec Enterprise Vault 10.0 for Exchange

STS Symantec Backup Exec 2012

Netbackup 7.5

Exchange 2003 / 2007 / 2010

Active Administrator