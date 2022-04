Antoine LAJUDIE

"La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où on est tombé."

Socrate



Après la cuisine, l'animation, la communication et le web design, c'est bien le métier de conseiller professionnel que j'ai choisis d'exercer.



Mes voyages et mes diverses expériences n'ont pas arrêté ma soif d'apprendre et de découvrir.



Mes compétences :

Joomla

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Wordpress

Cuisine

Design

Web design

PAO