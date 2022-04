Antoine LALLEMAND

Avec plus de 10 ans à mon actif dans des postes de responsable dans le métier de l'Exploitation Informatique au sein d'entreprises leader sur leur marché, dans les secteurs de La finance, de la baque et del'équipement et des systèmes aéronautiques. J'en maîtrise parfaitement les bonnes pratiques.



J'ai acquis une solide expertise dans les domaines du management, de l'architecture des infrastructures serveurs et stockage, de la conduite du changement, du contrôle des coûts, de la gestion des achats, de la gestion de la relation client, de la qualité.



En outre je connais parfaitement les usages de l'infogérance (contrat, convention de service, coûts du marché et unité d'oeuvre, ...)aussi bien pour les solutions de virtualisation, de consolifation d'infrastructure de serveurs et de stockage (cloud services - iaas)



Mes compétences :

Banque

Cloud

Cloud services

Ebics

Exploitation informatique

Finance

Infogérance

Informatique

Infrastructures

ISO9000

ITIL

Management

Outsourcing

Qualité

SEPA

SWIFT

Virtualisation

VMware