Antoine LE GOUALLEC

Avec de nombreuses expériences en relation clientèle, j’ai une grande capacité à comprendre et rencontrer les besoins clients. En même temps que mes compétences en communication, je suis une personne sociable et sympathise avec une grande variété de personne. Mon auto-motivation et mes connaissances en business me permettent d’être réactif et opérationnel dans chaque situation. Je suis un leader efficace, étant impliqué dans la création d’une agréable atmosphère de travail.



Mes compétences :

Management

Relations clients

Négociation

Recrutement

Prospection

Vente

Gestion des stocks

Merchandising

budgets