Antoine LE MORLEC

Je suis Ingénieur en travaux publics diplômé de l’Ecole Polytech’Orléans. J’ai choisi d’exercer mes compétences dans le domaine des VRD et plus particulièrement sur des projets d’aménagement urbain.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer mes compétences et de faire valoir mes qualités d'écoute, d’analyse et de prises d'initiatives. Mon travail consiste à proposer, à la maîtrise d'ouvrage, des solutions réalistes sur les plans techniques et financiers sur des projets d’aménagement urbain de taille et de complexité variables.



Je suis à l’écoute d’opportunités professionnelles dans mon domaine d’activité. N’hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Autocad

Mensura

Microsoft OFFICE

Gestion de projet

Travaux publics

Réseaux

Dimensionnement structure de chaussée

Hydraulique

Microsoft Project

Nomes routières

normes pmr

Éclairage public