Antoine LE TOURNEURS

J'ai acquis une solide expérience de 15 années dans la Business Intelligence/Décisionnel, tout d'abord comme consultant et ensuite comme responsable département BI en entreprise.



J'interviens et je maîtrise toutes les phases d'un projet :

- Analyse des besoins,

- Etude de l'existant,

- Spécifications fonctionnelles, (tableaux de bord, KPIs, reports,...)

- Spécifications techniques, (Datamarts OLAP et SGBDR)

- Planification,

- Développements, (DBA, ETL, Reports, coding)

- Tests & recette, (UAT)

- Formation & Hot-line.



J'ai notamment créé ex nihilo le département BI d'un groupe de 4.500 personnes qui offre aux 300 utilisateurs BI une solution décisionnelle sur les aspects Ventes, Achats et Stocks. La suite logiciel s'organise autour de SQL Server et BusinessObjects.

J’ai tout mis en oeuvre pour que ce département soit au SERVICE de l’utilisateur final, et lui apporte des solutions répondant à des exigences d’excellence et de réactivité.



J'ai également mis en oeuvre l'outil de reporting financier de ce même groupe avec Hyperion/EssBase et Excel/VBA.



En SSII, je suis intervenu en tant que chef de projets puis directeur de projets chez un grand nombre de clients sur des projets variés, essentiellement en environnement multidimensionnel/OLAP.



Plusieurs expériences d'expatriation au Brésil en 1991/1992 et aux USA en 2006/2008 me permettent d'être courant en anglais et en portugais, j'ai également un niveau intermédiaire en espagnol.



Je recherche actuellement un poste en Business Intelligence, je suis mobile soit en France soit à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter au +33.(0)6.28.48.31.97



