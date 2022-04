Antoine LEANDRI

Titulaire d'un BTS Profession Immobilière depuis 2008, j'ai, à mon actif, une expérience professionnelle de six ans acquise au sein des sociétés WYNSTOWN et COPAC. Actuellement sans emploi, suite à mon licenciement économique, je cherche à intégrer une structure dynamique pour laquelle je pourrai mettre à profit l'ensemble de mes acquis et de mon potentiel.



Expérimenté, tant sur le domaine immobilier que technique, je suis en mesure de prendre en charge le suivi clientèle et la gestion des immeubles, en parfaite autonomie.



Je me tiens à votre disposition pour vous exposer plus en détails mon parcours atypique et les motivations qui m'animent, et je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande.



Mes compétences :

Gercop