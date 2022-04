Antoine LEBRETON

Après avoir fait mes armes sur le terrain en tant que commercial, je me suis spécialisé dans le service aux entreprises avec une orientation Grand Compte B to B.



Le commerce électronique étant l'avenir dans les échanges commerciaux, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers cette activité support.



Mes diverses expériences m'ont amené à avoir une vision globale des possibilités : publicité on-line, gestion/communication, information via SMS, achats, e-procurement, sites web, sous-traitance digitale...



La Gestion de Projet, l'écoute des besoins et la qualité des services délivrés sont des atouts professionnels majeurs pour mener à bien tout type de mission.



Mes compétences :

Eprocurement

B to B

ECommerce

Internet