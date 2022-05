Marie-Claire DEMONCHY

Quand je les rencontre, mes futurs clients me disent :

- "Je viens d'être recruté ou promu à un poste qui représente un challenge important pour moi et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour réussir."

- "J'ai envie d'évoluer, mais je n'ai pas confiance en moi, comment apprendre à oser ?"

- "Je suis fier d'être manager mais je trouve ce rôle parfois difficile à porter, comment embrasser cette mission de management dans la joie et l'efficacité ?"

- "Mon métier, ma vie, ne sont plus en accord avec mes valeurs et je veux que cela change, mais je ne sais pas comment m'y prendre."

- "Je ne me sens pas à l'aise dans mes relations au travail, je veux qu'elles soient plus harmonieuses et plus épanouissantes."

- "Je veux reprendre une activité professionnelle après avoir élevé mes enfants, mais cela me fait peur, je ne sais pas pour où commencer."



Alors nous nous mettons en chemin ensemble... pour leur ouvrir de nouvelles perspectives, pour mobiliser tous leurs talents et toute leur énergie, pour apprendre à se positionner dans le respect de soi et de l'autre, pour développer sa confiance en soi et mettre en action les changements désirés.



Mes compétences :

Communication

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Développement personnel

Coaching professionnel

Accompagnement individuel

Formation : ingénierie et animation