Antoine LEBRUN

I am an engineer in the water and environment management. I have significant experience in project management and the use of Geographic Information Systems (GIS). I am consciencous, reflective and experience in managing challenging situations, often with conflicting priorities. Prior to my masters degree in hydraulics I spent four years in industry working as an electrotechnician.



Je souhaite rejoindre une entreprise de services avec des valeurs dans laquelle je vais pouvoir pleinement m'investir et partager mes expériences passées dans le monde de l'industrie.

Je suis calme, réfléchi, j'aime l'organisation et m'adapter aux situations d'urgence.



J'ai travaillé pendant près de quatre années dans divers milieux industriel en temps que Technicien de maintenance avant de reprendre les études en Master Hydroprotech à Polytech Nice-Sophia Antipolis. Les principales matières enseignées y sont l'Hydraulique et l'Hydrologie. Celles-ci sont accompagnées de nombreuses autres matières annexe tel que la gestion de projet, l'économie, les marchés public, la géologie, la chimie, la biologie, etc...



Specialisations :

- Hydraulic, Hydrology

- Surface water simulations, GIS

- Project managment

- Electricity



Computer skills :

- GIS : ArcGIS, QGIS

- Simulation software : Mike 21, Mike 11, HEC-RAS, HEC-HMS

- CAD : Solidworks, Autocad, See Electrical

- Share Point

- Excel, Word, Power Point

- Gantt Project, MS Project

- C language (basic knowledge)



Language skills :

- French : native speaker

- English : TOEIC : 825 / 990

- German : school level

- Chinese : beginner



Mes compétences :

Electrotechnique

Informatique

Base de données

Hydrologie

Géologie

Géotechnique

Solidworks

Microsoft Word

Exel

LabVIEW

Assembly Plants

Project Management

Geographic Information Systems

High Voltage

Cranes

responsible for the provision

managed the ski lift operators

environment management

Waste water

Report writing

Microsoft Office

Microbiology

Construction site

Computerised Management