Antoine LECARPENTIER

Tout jeune diplômé du Master 2 "Administration et Gestion des Organisations Sportives", je suis actuellement en CDD au sein de la Fédération Française de Motocyclisme et plus précisément à la Direction Technique National. Mon rôle concerne la gestion et le suivi des sportifs de haut-niveau. J'ai également intégrer la Commission Mobilité et Sécurité Routière.



Le sport rythme également mon emploi du temps. Après 17 ans de pratique du cyclisme, j'aime désormais me lancer de nouveaux défis tout comme dans la vie professionnelle. Mon prochain est le marathon de Paris en avril 2015.



Mes compétences :

Management

Sport de haut niveau

Sport

Sport Business

Cyclisme

Gestion

Ecoute

Événementiel sportif

Sécurité routière