Bonjour ! Je suis Marie-Liesse Dovergne et je suis experte en écologie du changement, coach certifiée, formatrice et praticienne PNL.



Mon parcours a été riche en changements et j'ai toujours adoré ça ! Ma curiosité naturelle, mon envie d'apprendre et mon goût de la découverte m'ont régulièrement amenée à sortir de ma zone de confort pour l'élargir petit à petit. Différents métiers, nombreux projets, différents employeurs, différentes régions. Alors une fois engagée sur la voie passionnante du coaching, c'est tout naturellement que jai eu envie d'accompagner mes clients dans leurs propres évolutions. Les voir sépanouir, se découvrir capables de tant de choses, gagner en confiance en eux et finalement atteindre leurs objectifs (et souvent bien plus encore !) est une source intarissable de bonheur ! #jekiffemonjob



=> Mes activités

Coaching individuel et d'équipe

Bilans de compétences

Programmation Neuro Linguistique

Accompagnement des transitions professionnelles

Analyse transactionnelle

Formation

Bilans d'orientation scolaire

Développement des potentiels

Booster de réussites



=> Ce que je garantis à mes clients

Un regard neutre et bienveillant

Une éthique rigoureuse

Un haut niveau de professionnalisme (certification RNCP 7)

Un accompagnement sur-mesure

Une démarche efficace grâce à la combinaison d'outils complémentaires #PNL #coaching #bilansdecompétence #analysetransactionnelle

Un changement qui prend tout son sens



=> En savoir plus sur moi

Plus de 15 années dexpérience en management d'équipes, de projet et en communication

Entrepreneuse au sein de la Coopérative CoopAlpha dont je partage les valeurs de solidarité, de respect et d'engagement sociétal

Engagée depuis plus de 10 ans dans le développement d'un sport plus respectueux de son environnement physique et humain avec l'association SVPlanète

Créatrice et organisatrice des Eco-Games Midi-Pyrénées (2013-2015)

Passionnée de voyages (un trentaine de pays visités) et de sports !



Plus d'infos : www.mld-coa