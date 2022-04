Antoine LEGRAND

Diplômé en Génie des Systèmes Urbains à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), je travaille chez Setec Organisation depuis plus de 5 ans en tant qu'ingénieur projet sur des missions de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets d'infrastructures de transports urbains.

J'interviens actuellement auprès d'Île-de-France Mobilités et de la RATP sur des missions de gestion de projet et de conduite d'opération.



Mes compétences :

Autocad

Ms project

Pack office

BTP

Ingénierie

Transports

AMO

Gestion de projet

OPC

Conduite de projet