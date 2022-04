Antoine LENGLEN

Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau projet professionnel.



J'ai intégré en 2014 une entreprise dynamique et structurée dans le domaine de l'agroalimentaire et des boissons alcoolisées / sans alcool.



Étant un Homme proche du produit, j'ai fait le choix de me rapprocher des ateliers de fabrication après avoir effectué l'ensemble de mes études en Qualité Agroalimentaire.



Mon sérieux me facilite à comprendre rapidement chaque équipement, chaque process et donc assimiler un savoir-faire de qualité.



Suite à de nombreux stages en qualité dans de grandes entreprises mondialement reconnues, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collaborateurs rigoureux et constructifs pour mon avenir.



Cela m'a permis d'apporter plusieurs améliorations au sein de l'entreprise Heineken :

Amélioration de la qualité Desperados Lime, Bière sans alcool,

Optimisation du dosage de colorant dans la bière filtrée,

Optimisation des turbidimètres en ligne via des matrices de calcul, Gain 3% sur les volumes Despérados.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

IFS applications

Audit

SAP

5S

TPM