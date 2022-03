AUDITEUR - FORMATEUR HACCP et FSQS



-- Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau projet professionnel --



Mes compétences :



Audit, formation et accompagnement HACCP et FSQS

Rédaction de rapport détaillé

Formation hygiène et propreté

Prélèvements alimentaires, eaux et surface (COFRAC)

Formation diplômante ou non

Formation en salle ou sur poste de travail