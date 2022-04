Antoine LEROUX

A une époque où les moyens de communiquer changent et offrent de nouvelles possibilités.

Utilisez la magie pour entrer en conversation avec vos publics de manière nouvelle et efficace.

Magic-Hall est un concept de communication et de promotion d’événements sur le thème de la magie



Soirées de lancement , Salons , Inaugurations , Séminaires...



Magicien Close up, Magie Digitale , Mentalisme, spécialisé en magie marketing pour agences et entreprises .



Références : Tour de france , Roland Garros , RC Lens ,PSG , Hermés , Magicien Officiel du LOSC..



www.magic-hall.com



Mes compétences :

Evénementiel

Magicien