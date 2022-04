Antoine LESCARRET

Après plus de 27 ans passées en SSII, j'ai intégré en octobre 2015 une entité du Mouvement E. Leclerc -ISOCEL- dédiée à la mise en oeuvre de SI des centrales d'achat.

L'expérience acquise en SSII m' a permis de découvrir, aux travers des différents clients (et donc entreprises) des domaines et métiers passionnants (Telecom chez FT, Cegetel et Neuf, Gestion de production chez Sanofi, Distribution chez Sesame Matelsom, Ventadis et Leclerc).





Mes compétences :

ERP

SQL

Informatique

Plongée sous marine

Oracle