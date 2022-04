Antoine LESEUR

Fort de plusieurs expériences professionnelles dans les systèmes d’information en France et à l’étranger (Angleterre, Vietnam), je suis actuellement consultant en SI RH depuis 2 ans chez CSC. Ce poste m’a, pour le moment, permis de participer à deux missions longues durées et d’acquérir de fortes connaissances notamment sur l’outil PeopleSoft RH.



Apprécié pour mon autonomie et mon sens de l’esprit d’équipe, j’ai également formé des consultants et clients sur l’administration fonctionnelle de Peoplesoft RH. Enfin, ma formation étudiante m’a donné un attrait particulier pour l’ensemble des technologies autour des SI (Saas, Cloud...).



N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.

Mes compétences :

Word

PeopleSoft RH

Talentsoft

Excel

Prezi

Powerpoint