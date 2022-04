Antoine LEVENEZ

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



J'ai intégré les cartonnages Larré en tant qu'ingénieur qualité et sécurité alimentaire en août 2017.



Je suis diplômé du Mastère Spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle de l'EI.CESI de Pau.

Auparavant, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en Génie Industriel à l'ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Bidart). Par un double cursus, j'ai également acquis le "Diploma de Ingeniero Industrial" de l'ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería - Bilbao, Espagne).



J'ai passé 19 mois au sein du groupe Lauak. Les quatre premiers mois ont été consacrés à une mission au sein du plateau méthodes. J'ai ensuite passé 1 an en contrat de professionnalisation puis 3 mois de CDD au sein de l'équipe amélioration continue. Pendant cette période, j'ai animé la démarche Ordre, Rangement, Propreté (5S simplifié), participé au projet de réorganisation de la production (classification des produits, en familles technologiques, études de la charge/capa, aide à la conduite de réunions...). J'ai également contribué à la création d'îlots de production, que ce soit par une approche de l'agencement et de flux, ou en proposant une solution de pilotage de la production au quotidien.



J'ai réalisé les deux dernières années de ma formation à l'ESTIA en apprentissage au sein de la Cellule Méthodes du Front Office de Turbomeca Support France, à Tarnos (Landes). Ces deux années m'ont permis de réaliser des projets techniques variés tout en évoluant dans un environnement commercial.



Mes compétences :

Gestion de projet

Méthodes quantitatives

Lean management

Analyse fonctionnelle

Gestion de la production

Simulation de flux

Catia v5

Créativité

Visual Basic for Applications

Programmation orientée objet

Microsoft Office

Synthèse rédactionnelle

Analyse des besoins

Méthode SMED

TPM

Lean Six Sigma

5S

Amélioration continue

Qualité