Antoine LEVRAT

Spécialisé dans le domaine Commercial et Marketing, je viens d'être diplômé de mon école.

J'ai déjà occupé les fonctions de gérant mandataire chez Nicolas, d'assistant category manager chez Total, et d'assistant commercial export chez Brunnen en Allemagne.

Au cours de mes études j'ai eu l'occasion d'effectué 2 semestres d'échanges, l'un en Allemagne l'autre en Russie.



Je cherche un poste dans une fonction commercial ou marketing de préférence dans un environnement qui me permette d'utiliser mes compétences linguistiques en Allemand et en Anglais.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Commerce international

Commercial