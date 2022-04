Possédant une forte experience dans le monde de l'outdoor et du cycle plus spécialement, je suis actuellement dans l'univers des starts ups et le marcher des nouvelles technologies me permettant d'étendre mes connaissances et m'ouvrir à de nouvelles opportunités.



Basé à Berlin. En création d'entreprise.



Mes compétences :

Photographie

Cyclisme

Course à pied

Innovation