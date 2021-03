Sabine SCHMITT

Vous avez besoin d’une traduction ALLEMANDE de votre texte FRANÇAIS ? D’une correction ou d'une relecture d’un texte déjà traduit ? D’un conseil concernant les relations avec votre clientèle germanophone ?



Un mot est plus que des lettres ;

une phrase est plus que des mots ;

un texte est plus que des phrases :

il transmet des sentiments et des idées.



Ce leitmotiv me suit pendant des années, depuis que je suis devenue un ardent défenseur de la langue allemande. Quand est-ce que cela a commencé ? Je ne sais plus. Mais depuis des années déjà, les finesses d’un texte adapté à sa lectrice ou à son lecteur me tiennent particulièrement à cœur. Et, bien entendu, un texte sans fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe.



De longues années d’expérience, dans le domaine de la communication allemande en Allemagne et en Suisse, sont la base pour mon travail actuel.



Née en 1963 en Allemagne, j’ai quitté mon pays natal en avril 2008 pour réaliser avec mon mari un rêve commun : vivre en Provence. Depuis, nous vivons sur un petit domaine viticole dans les Alpilles où mon mari est chef de culture.



Ayant travaillé pendant des années dans le domaine du marketing et de la communication en Allemagne et en Suisse, j’ai toujours été fascinée par la richesse de la langue. Souvent, les mots, les phrases sont « maltraités » par des fautes d’orthographe ou de grammaire. Par négligence ? Par ignorance ? Je ne sais pas … mais cela me fait mal au cœur (et quelque fois peur, quand on parle par exemple d’un « Faltprospekt Gruft » ce qui veut dire « dépliant tombeau »)



Plus d'informations : www.francais-allemand.com



Mes compétences :

Traduction

Marketing

Communication