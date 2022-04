Antoine LONGIN

15 ans d'expérience dans la gestion Qualité, Sécurité, Environnement d'une usine agro-alimentaire. Compétences managériales de gestion de service et en gestion de projet transversal.

Je suis impliqué et moteur dans l'entreprise, dans le souci constant de faire rimer Sécurité des personnes et Qualité Produit avec Développement Durable et Valeur Ajoutée.



Mes compétences :

TRACE ONE

IFS

Audit

Achats

Agroalimentaire

Qualité

Formation

Sécurité

Environnement

Accident du travail

Sécurité alimentaire