Antoine LOUIS SERGE

Entre 1987 et 1997 j'ai travaille a la British Amercican Insurance comme representant pour le secteur Assurance-vie, plan de retraite et les plans d'education. J'ai servi le low,Middle et le High Income, j'etais classe plusieurs fois parmi les meileurs consultants au monde, une fois troisieme sur une flotte de approx-

5000 consultants repartis sur 29 pays.



Je fais mon boulot avec professionalisme,du serieux et de determination. Le desir du changement vient, quand on cherche mieux dans le parcours professionel.



J'ai forme de centaines des Representants, des Sales-Managers et des Directeurs de vente et des Marketing Managers. Je forme des gens sur demande et je m'occuppe des marketings departments.