Antoine MANTZER

Je suis un amateur-professionnel, avide de plaisirs gastronomiques et œnologiques et j’ai créé il y a 5 ans déjà, la première agence de services épicuriens en Alsace :

LES SECRETS D’ÉPICURE -Array



Je me suis imprégné, depuis l’enfance, du « goût du meilleur » grâce à une famille de passionnés tout d’abord, puis dans une quête personnelle.



J’ai eu accès très tôt et en toute simplicité au meilleur des adresses et des produits de la gastronomie et de la viticulture française. Depuis longtemps j’ai fait quantité de rencontres privilégiées avec d’illustres personnages de ces métiers, et j’ai créé avec certains des liens forts. J’ai d’ailleurs l’immense honneur d’avoir pour parrains de ma société, MM. Haeberlin et Trimbach.



À la recherche du meilleur, de l’émotion et de la culture que l’on en retire, je me plonge corps et âme, dès que possible, au cœur des vrais terroirs d’Alsace et de France.



Je pars en toute indépendance sur les chemins gourmands pour dénicher les meilleurs produits et adresses, et cela m’a tout naturellement donné le goût de la curiosité et des rencontres.



J’ai toujours eu envie de partager ces valeurs et de transmettre - à tous et plus particulièrement aux jeunes générations - ce qui pour moi est évidence : « le goût du meilleur » s’applique à tout et à tout le monde. Du sommet des saveurs et mythes de la France gastronomique et viticole au plus simple des mets et des vins, j’ai toujours réussi à rendre accessible les plaisirs du goût.



Pour ce faire je fournis toute une gamme de services et de produits, toujours créés sur-mesure pour chacun de mes clients.

Que ce soit pour un séjour ou un cadeau épicurien, pour l’organisation d’un dîner ou d’une dégustation, chez soi, dans la meilleure adresse ou en pleine nature ; que ce soit pour deux ou plusieurs dizaines de personnes, je vous proposerai ma vision du meilleur moment-épicurien possible, toujours suivant vos demandes et contraintes.



Je suis appelé également comme conseil pour les métiers de la gastronomie et de l’oenotourisme, et également comme communiquant web2.0 suite à mes expériences développées depuis une dizaine d’année dans ces domaines.



Laissez-vous tenter !



Mes compétences :

Evénementiel

Community management

Communication

Restaurant gastronomique

Oenologie

Oenotourisme