Passionné par les nouvelles technologies et le web 3.0, intéressé par le monde de l'open source, les systèmes Unix/Linux et récemment diplômé Bac +5, je suis à la recherche d'un emploi dans lequel je pourrai mettre en oeuvre mes connaissance et compétences dans la création ou l'amélioration de solution informatiques au service d'une entreprise.



CV Français : http://www.doyoubuzz.com/antoine-marasi/



English Resume : http://www.doyoubuzz.com/antoine-marasi/gb



Mes compétences :

Maintenance

Gestion de projet

Microsoft office

Hyperviseur Proxmox

Bash

CentOS

Linux Redhat

Windows PowerShell

Fedora

Debian

AutoIt

OpenStack

Chef

Puppet Enterprise

Ansible

Microsoft Windows Server

Hyper-V

VMware

IBM Bigfix