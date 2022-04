Antoine MARBOEUF

Suite à l'obtention de mon diplôme de Graphisme Publicitaire de l'Ecole Pivaut à Nantes. J'ai travaillé dans plusieurs agences de communication. Depuis 2007, j’occupe le poste de graphiste pour différents éditeurs.



Mon travail actuel consiste à mettre en pages un ouvrage, créer la couverture et ses différents supports de communication, affiches, flyers, marque-pages, packagings. En multimédia avec le digital, la création de sites internet et d'e-pub, le livre numérique étant en constante évolution.



Ces qualifications ont enrichi ma création, ma productivité et me permettent de réaliser des projets concrets, techniques et aboutis.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Flash CS5

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5