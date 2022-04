Antoine MARGEOT

Après un diplôme d'Ingénieur délivré par AgroParisTech, j'ai soutenu une thèse en microbiologie à l'Université Paris VII sur la Génomique de la levure.



J'ai ensuite rejoint le département Biotechnologie de IFP Energies nouvelles où je participe aux projets de développement de filières de production de biocarburants de 2nde génération. Depuis 2005 j'y exerce la fonction de chef de projet, à la fois sur des aspects de développement de souches industrielles et sur la conception de nouvelles enzymes. Les nouvelles technologies (génomique, biologie de synthèse) comptent également parmi mes centres d'intérêt.



Avec 8 brevets déposés, 18 publications scientifiques et le suivi de plusieurs projets à vocation industrielle, j'ai pu développer des compétences en management, gestion de projet, tout en conservant un niveau scientifique élevé allié à une bonne connaissance de la biotechnologie industrielle.



Ce qui me motive dans mon activité : monter des projets et partenariats, mener un produit innovant sur le marché, le tout dans un cadre dynamique et pragmatique, avec un environnement scientifique et humain de qualité.



Mes compétences :

Génomique

Microbiologie industrielle

Enzymologie

Fermentation

Génétique

Biotechnologies