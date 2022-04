Antoine MARI

Apres un MASTER 2 Métiers de la formation, je souhaite m'orienter sur un poste de formateur

ou sur la gestion d'un service de formation en tant que responsable formation.



Mon coeur de métier consiste à concevoir et animer toutes les actions permettant de faire évoluer les compétences transversales à l'organisation du travail.

La cohérence entre la stratégie d'une entreprise et son application sur le terrain est essentielle.



Le developement des compétences des collaborateurs reste au centre de mes préoccupations.

Mon métier: concevoir et mettre en place des stratégies permettant l'alignement des compétences des hommes et des projets et objectifs de l'entreprise





De plus, je travaille en tant que bénévole dans une association locale aide et de retour vers l'emploi. le social et l'aide au personne en difficulté d'insertion est un champ d'activité que j'ai découvert de manière plus approfondi, par sa richesse humaine.



Merci pour l'attention que vous avez portez à ce profil, et j'aurais plaisir à être en contact avec vous.



Mes compétences :

Développement commercial

Accompagnement

Management

Formation

Responsable de Secteur