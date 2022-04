Antoine Marie NKA

JE SUIS ETUDIANT STAGIAIRE ,J'ETUDI L'ADMINISTRATION MARITIME QUI NOUS OFFRE COMME FONCTION DE D'ANALYSER , CONFIGURER, ET ETABLIR LES VOIES ET MOYENS PROPICES ET MIEUX ADAPTES POUR DEPLACER LES PRODUITS ET SERVICES DES LEUR SORTIE DE LA CHAINE DE FABRICATION JUSQU'AUX CLIENTS OU CONSOMATEURS TOUT EN APPORTANT A L4ENTREPRISE L'ASSURANCE BENEFIQUE A SES INTERETS ET LA GARRANTIE EQUIVALENTE AUX CLIENTS , CONFORMEMENT AUX LOIS QUI RUGISSSENT SUR LE SECTEUR NATIONALE ET INTERNATIONALE.



Mes compétences :

Travailleur et actif

Informaticien

Forte capacité d'adaptation. Qualités de synt

Comprend et écrit l'anglais

Forte capacité d'analyse

INFORMATIQUES; MARKETING; SHIPPING ADMINISTRATION;

WORD EXCEL 2007; MARKETING ; BUSINESS ORGANIZATION