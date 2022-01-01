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Antoine Marie NKA

DOUALA (CAMEROUN)

En résumé

JE SUIS ETUDIANT STAGIAIRE ,J'ETUDI L'ADMINISTRATION MARITIME QUI NOUS OFFRE COMME FONCTION DE D'ANALYSER , CONFIGURER, ET ETABLIR LES VOIES ET MOYENS PROPICES ET MIEUX ADAPTES POUR DEPLACER LES PRODUITS ET SERVICES DES LEUR SORTIE DE LA CHAINE DE FABRICATION JUSQU'AUX CLIENTS OU CONSOMATEURS TOUT EN APPORTANT A L4ENTREPRISE L'ASSURANCE BENEFIQUE A SES INTERETS ET LA GARRANTIE EQUIVALENTE AUX CLIENTS , CONFORMEMENT AUX LOIS QUI RUGISSSENT SUR LE SECTEUR NATIONALE ET INTERNATIONALE.

Mes compétences :
Travailleur et actif
Informaticien
Forte capacité d'adaptation. Qualités de synt
Comprend et écrit l'anglais
Forte capacité d'analyse
INFORMATIQUES; MARKETING; SHIPPING ADMINISTRATION;
WORD EXCEL 2007; MARKETING ; BUSINESS ORGANIZATION

Entreprises

  • DOUALAIR - DELEGUE AU TRANSPORT

    2013 - maintenant SUPERVISER LE TRANSPORT DES PRODUITS EN DESTINATION DES SOCIETES ET CLIENS

Formations

  • Cyprus Institute (Douala)

    Douala 2011 - maintenant BACHELOR DEGREE

  • CYPRUS INSTITUE OF VOCATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT (Douala Cameroun)

    Douala Cameroun 2011 - maintenant

  • Cyprus Institute Of Marketing (Douala)

    Douala 2011 - 2014 BACHELOR DEGREE

  • Centre Linguistique Italien De Bastos

    2009 - 2010 CIL3

    CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DE LA LANGUE ITALIENNE DE NIVEAU "3"

  • LYCEE BILINGUE NSANGMELIMA (Nsangmelima)

    Nsangmelima 2006 - 2007 BACCALAUREAT SERIE "C"

  • Lycée Bilingue De Sangmelima (Douala)

    Douala 2006 - 2007 Baccalauréat Mathématiques et Sciences Physiques

    MENTION PASSABLE

Réseau